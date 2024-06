Mädchenhaft verspielt: So stylt man den TikTok-Trend «Soft Girl Look»

Betont feminin, verspielt und ein bisschen nostalgisch: Niemand sonst verkörpert den «Soft Girl Look» so gut wie Sängerin Ariana Grande (30). In den letzten Jahren hat dieser mädchenhafte Trend still und leise Social–Media–Plattformen wie TikTok und Instagram erobert. Das macht die Ästhetik des «Soft Girl Looks» aus und so stylt man ihn im Alltag am besten: