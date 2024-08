«Madden»: Nicolas Cage schlüpft in Rolle der NFL-Ikone John Madden

Von 1988 an arbeitete er mit EA an den «John Madden Football»–Spielen, die später in «Madden NFL» umbenannt wurden. Seit 1990 erscheint das NFL–Videospiel jährlich. Die Legende des American–Football–Sports verstarb am 28. Dezember 2021 in seinem Zuhause in Kalifornien. Madden hinterliess seine Frau Virginia und seine Söhne Joseph und Michael.