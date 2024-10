Madeira: Verstecktes Juwel im Atlantik für Natur- und Wanderliebhaber

Die Stufen in den Himmel und der «Feenwald»: Diese Highlights darf niemand verpassen

Die Natur auf Madeira begeistert Wanderer und Social–Media–Nutzer zugleich. Die atemberaubenden Pfade über den Wolken des Berges Pico do Arieiro oder die Wasserfälle an den Klippen bieten sich für den perfekten Post auf Instagram an. Die gesamte Wanderung auf dem Pico do Arieiro ist ein Highlight für jeden Wanderer. Der wohl schönste Teil der Strecke befindet sich gleich am Anfang der Route: die Stufen zum Himmel. Dieser schmale Wanderweg beginnt in den Wolken, ragt am Ende über diese hinaus und ist nur ein paar Laufminuten vom Parkplatz entfernt. Besonders beliebt unter Locals und Touristen ist es, den Sonnenaufgang auf dem Berg zu erleben.