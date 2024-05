Madelaine Petsch feiert Reunion mit «Riverdale»-Co-Stars

Darum geht es in «The Strangers: Chapter 1»

In «The Strangers», der ab 17. Mai in US–Kinos zu sehen ist, spielt Madelaine Petsch die Rolle von Maya, die mit ihrem Partner Ryan (Froy Gutierrez, 26) ein neues Leben an der Westküste der USA starten will. Auf dem Weg dorthin hat das Paar eine Autopanne und muss die Nacht in einem abgelegenen Airbnb verbringen, wo sie die ganze Nacht lang von drei maskierten Fremden terrorisiert werden. Der Film ist der dritte Teil der «The Strangers»–Filmreihe und wird als Trilogie veröffentlicht. Chapter 2 und Chapter 3 sollen jeweils noch im Laufe des Jahres 2024 folgen.