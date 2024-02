Madeleine von Schweden: Liebevolle Glückwünsche für Tochter Leonore

Prinzessin, aber keine Königliche Hoheit

Prinzessin Leonore ist das älteste Kind von Madeleine von Schweden und ihrem Ehemann Christopher O'Neill (49). Sie kam am 20. Februar 2014 in New York City zur Welt und wurde am 8. Juni desselben Jahres in der Kirche auf Schloss Drottningholm in Schweden getauft. Zu ihren Taufpatinnen gehört unter anderem ihre Tante, Kronprinzessin Victoria von Schweden (46). In der schwedischen Thronfolge steht Leonore auf Platz neun, dahinter folgen ihre jüngeren Geschwister Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (3).