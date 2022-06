Madeleine von Schweden: Warum ist sie so unbeliebt?

Ausserhalb von Schweden liesse sich das so übersetzen: Ihre Königliche Hoheit Madeleine, Prinzessin von Schweden, Herzogin von Hälsingland und Gästrikland. In ihrer Wahlheimat Florida, wo man nicht erst seit Donald Trump (75) und seiner fürstlichen Sommerresidenz Mar-a-Lago für das Pompöse sehr empfänglich ist, macht das schon ordentlich was her. Doch dort ist sie schlicht: Mrs. Madeleine O'Neill.