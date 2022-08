Madonna: Erste Künstlerin mit Top-10-Alben in fünf Jahrzehnten

Madonna: Seit den 80ern in jedem Jahrzehnt mindestens ein Top-10-Album

Ihr erstes Top-10-Album in den «Billboard 200»-Charts war ihr selbstbetiteltes Debüt aus dem Jahr 1984. Fünf weitere ihrer Alben schafften es in den 80ern in die Top 10, sieben in den 90ern, sechs in den 2000ern und vier in den 2010er Jahren - zuletzt erreichte «Madame X» aus dem Jahr 2019 Platz eins der US-Albumcharts. Der bereits erwähnte illustre Kreis aus Künstlern, die in allen Jahrzehnten seit den 80ern in den USA mindestens ein Top-10-Album verbuchen konnten, besteht übrigens aus klangvollen Namen wie Bruce Springsteen (72), Prince (1958-2016), Metallica oder Paul McCartney (80). Springsteens und McCartneys Serie reicht dabei sogar bis in die 70er Jahre zurück.