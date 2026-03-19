Madonna feiert ihr Schauspiel-Comeback in der Serie «The Studio»

Madonna (67) und die Schauspielerei – das war für lange Zeit eine kontroverse (neun Goldene Himbeeren) und seit fast 25 Jahren abgeschlossene Geschichte. Doch wie US–Seite «People» nun berichtet, wagt die Popikone einen neuen Versuch in dem Metier. Mit 67 Jahren wird sie in der zweiten Staffel der Apple–TV–Serie «The Studio» auftauchen. So wurde sie demnach am Set der zweiten Staffel fotografiert. Auch das Magazin «Entertainment Weekly» berichtet von ihrer Beteiligung an der Serie.