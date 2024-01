Madonna feiert ihre Tochter zusammen mit tausenden Fans

So eine grosse Geburtstagsparty haben wohl die wenigsten: Am Montag machte Madonna (65) bei ihrem Auftritt im Madison Square Garden in New York ihrer Tochter Mercy zum 18. Geburtstag eine besondere Freude. Die Konzertbesucher stimmten mitten in der Show gemeinsam mit der Sängerin ein «Happy Birthday» für das offenbar überraschte Geburtstagskind an. Das berichtet das «People»–Magazin. Zwischendrin gab es demnach auch noch eine Umarmung von ihrer berühmten Mutter.