Madonna kündigt neues Album «Confessions II» für Juli an

Der Dancefloor als spiritueller Raum

Mit dem neuen Album verfolgen Madonna und Price nach eigener Aussage ein klares künstlerisches Konzept. In einem sogenannten Manifest, das die beiden gemeinsam formulierten, heisst es sinngemäss: Tanzen, Feiern und das körperliche Erleben von Musik seien zutiefst spirituelle Praktiken – seit Jahrtausenden ein Teil der menschlichen Erfahrung. Der Dancefloor sei kein gewöhnlicher Ort, sondern ein ritueller Raum, in dem Klang, Licht und Vibration die Wahrnehmung verändern und das Ego auflösen.