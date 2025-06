Madonna kündigt Remix-Album «Veronica Electronica» an

Acht Tracks

Das Album umfasst acht Tracks, aufgeteilt auf zwei Seiten. Seite A bietet Neuauflagen von «Drowned World/Substitute For Love», «Ray Of Light», «Skin» und «Nothing Really Matters». Seite B wartet mit «Sky Fits Heaven», «Frozen», «The Power Of Good–Bye» und der erwähnten Demo von «Gone, Gone, Gone» auf.