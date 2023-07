Madonna meldet sich zum ersten Mal seit Krankenhausaufenthalt

Am 28. Juni wurde bekannt, dass die Sängerin einige Tage zuvor bewusstlos aufgefunden und in ein New Yorker Krankenhaus gebracht worden war, wo sie auf der Intensivstation intubiert wurde. Ihr Manager Guy Oseary (50) teilte via Instagram mit, dass Madonna «eine schwerwiegende bakterielle Infektion entwickelt» habe, «die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation geführt hat».