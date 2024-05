Madonna schreibt mit Gratis-Konzert Geschichte

Seit Oktober tourte die «Queen of Pop» Madonna (65) mit ihrer «The Celebration Tour» über den Globus. Am Samstag (4. Mai) fand die Tournee zu ihrem 40. Karriere–Jubiläum den Abschluss in einem Gratis–Konzert in Rio de Janeiro. Für den Weltstar war es das grösste Konzert seiner Karriere. Wie «AP News» berichtet, besuchten nach Angaben des Fremdenverkehrsamtes von Rio 1,6 Millionen Menschen den Auftritt am berühmten Copacabana–Strand.