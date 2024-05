Madonna sorgt mit Frida-Kahlo-Kleidung in Mexiko für Aufregung

Madonna (65) hat ihren Fans in einem Instagram–Post über ein besonderes Erlebnis berichtet. «Ein wunderschönes Souvenir – ein Besuch im Haus der Familie meiner ewigen Muse – Frida Kahlo – in Mexiko–Stadt», schrieb sie zu einer Bilderreihe. Auf den Fotos ist sie unter anderem in einem mit Blumen bestickten Kleid zu sehen. «Für mich war es magisch, ihre Kleider und ihren Schmuck anzuprobieren, ihre Tagebücher und Briefe zu lesen und Fotos zu sehen, die ich noch nie gesehen hatte», schrieb die Sängerin über die berühmte mexikanische Malerin Frida Kahlo (1907–1954). Unter dem Posting sammelten sich nicht nur begeisterte Kommentare, einige User fragten sich, wie Madonna an die wertvollen Stücke gelangt war.