Madonna über Krankenhaus-Schock: «Ein verdammtes Wunder»

Madonna: «Das würde mich zerstören»

Die Situation im Krankenhaus hätte sie an ihre Mutter erinnert, die mit 30 Jahren an Brustkrebs verstorben war. «Sie war ganz allein», sagte sie über ihre Mutter. «Und ich dachte: 'Was, wenn ich meine Kinder verlasse? Das würde mich zerstören, meine Kinder in diesem Moment ihres Lebens zu verlassen.» Sie hätte im Krankenhaus nicht an sich gedacht, sondern an ihre Mutter «und wie viel Angst sie gehabt haben muss, weil sie wusste, dass sie uns alle zurücklassen würde.»