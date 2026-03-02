Madonna und Akeem Morris: Lässiger Pärchenauftritt in Mailand

Front Row bei der Fashion Week

Bereits am Samstagabend genoss das Paar ein Date in der italienischen Modemetropole. Bei der Modenschau von Dolce & Gabbana nahmen sie in der ersten Reihe Platz. Die Queen of Pop entschied sich für ein schwarzes Korsettkleid mit knappem Satinrock, das sie auch auf Instagram präsentierte. Ein schwarzer Blazer, eine Strumpfhose und High Heels unterstrichen den düsteren Look, während türkise Handschuhe einen auffälligen Akzent setzten. Morris kam in einem schwarzen Anzug.