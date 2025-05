Madonnas neuer Look: Eine Hommage an ihre verstorbene Mutter

Ihre Mutter starb, als Madonna nur fünf Jahre alt war. Jetzt ehrte die 66–jährige Musikikone ihre verstorbene Mutter, indem sie sich in deren Frisur zeigte. Madonna Louise Ciccone (1933–1963) starb mit 30 Jahren an Brustkrebs. Am Sonntag, 18. Mai, postete ihre berühmte Tochter in einer Instagram–Story Fotos, auf denen die Blondine ihr zu Ehren eine dunkle Sechziger–Föhnwelle trug.