Madonnas Stiefmutter Joan Ciccone stirbt mit 81 Jahren

Bei ihrer «The Celebration Tour» erschien zu dem Lied «Mother and Father» ein Bild ihrer Mutter auf der Leinwand. «Ich stand 81 Shows lang auf der Bühne, starrte in das wunderschöne Gesicht meiner Mutter und fragte mich, was sie wohl gedacht haben muss, als sie mir vom Krankenhausfenster aus zum Abschied zuwinkte», teilte sie ihre Gedanken. Nicht nur in dem Song erwähnte sie ihre Mutter. In dem Begleitheft zu ihrem Hit–Album «Like A Prayer» soll der Popstar geschrieben haben: «Dieses Album ist meiner Mutter gewidmet, die mir beigebracht hat, wie man betet.»