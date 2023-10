Mads Mikkelsen vergass «Casino Royale»-Drehbuch im Flieger

Mads Mikkelsen: «Ich hatte noch nie einen Bond–Film gesehen»

In Martin Campbells (79) Erfolgsfilm von 2006, in dem Daniel Craig (55) sein Debüt als 007 gab, verkörperte Mikkelsen Le Chiffre. «Der ‹cleverste› Bond–Bösewicht? Er hat 100 Millionen Dollar an einen Mann verloren, der nicht pokern konnte. Nicht so schlau», kommentierte der Schauspieler seine Rolle in der Schweiz.