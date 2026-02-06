MAGA-Festival von Kid Rock: Immer mehr Künstler sagen ab

Vor Shinedown hatten bereits drei weitere Künstler ihre Teilnahme abgesagt. Rapper Ludacris (48) zog sich nur wenige Tage nach der Bekanntgabe seines Auftritts zurück. Sein Management erklärte gegenüber dem «Rolling Stone», dass der Musiker eigentlich nie für das Line–up vorgesehen gewesen sei. Seine Nennung auf dem Festivalplakat sei lediglich ein Versehen gewesen. Auch die Country–Künstlerinnen Morgan Wade (31) und Carter Faith (25) sagten ihre geplanten Auftritte ab – allerdings ohne öffentliche Begründung.