Magdalena Brzeska: «Kinder brauchen Bewegung»

Haben Sie Tipps für Eltern, wie sie ihre Kinder vom Handy oder PC weglocken können?

Brzeska: Eltern haben heute viele Aufgaben, sind beruflich beschäftigt und haben andere Verpflichtungen. Trotzdem sollten sie am Wochenende mit ihren Kindern rausgehen und zeigen, wie man die Zeit in der Natur verbringen kann. Kinder werden das lieben und entdecken so die Freude an der Bewegung.