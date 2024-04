Magdalena Brzeska und Tochter Noemi: «Wir ergänzen uns gut»

Magdalena, wie integrieren Sie nach Ihrer Sportkarriere Bewegung in Ihren Alltag?

Brzeska: Ich arbeite jetzt seit elf Jahren als Leiterin eines Leistungszentrums für Rhythmische Sportgymnastik. Dort haben wir auch eine Gymnastiktalentschule integriert. In meinem Job als Chef–Trainerin muss ich mich bewegen, ob ich möchte oder nicht, manchmal auch an Tagen, an denen ich weniger Lust darauf habe. Aber ich zeige den Kindern sehr viel selbst. Ich bin eine Trainerin, die lieber selbst etwas vorzeigt, anstatt nur zu erzählen. Ansonsten gehe ich gerne schwimmen oder spazieren. Ich laufe nicht gerne, eher gehe ich spazieren. Laufen war nie so mein Ding, um es mal so auszudrücken.