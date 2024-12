Magdeburg-Attentat: Auch schwedisches Königspaar bekundet Anteilnahme

Am Samstag war bereits über die sozialen Medien ein Brief des dänischen Königs Frederik X., adressiert an «Seine Exzellenz Herrn Bundespräsidenten Frank–Walter Steinmeier», veröffentlicht worden. Darin hiess es: «Zutiefst bestürzt über den tragischen Anschlag gestern Abend in Magdeburg spreche ich Ihnen und dem deutschen Volk mein aufrichtigstes Beileid aus.» Und weiter: «Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Möge ihnen in dieser schweren Zeit Trost und Stärke zuteilwerden.»