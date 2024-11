Maggie Smith beigesetzt: Ergreifende aber nicht traurige Gedenkfeier

Mehr als einen Monat nach ihrem Tod ist die britische Schauspielerin Dame Maggie Smith (1934–2024) laut britischer Medienberichte beerdigt worden. Die «Daily Mail» berichtet von einer intimen Gedenkfeier, an der Familie, Freunde und enge Kollegen teilgenommen haben sollen. Smith war am 27. September im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus verstorben.