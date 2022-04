«Magic Mike's Last Dance»: Salma Hayek ersetzt Thandiwe Newton

Thandiwe Newton (49) wird im dritten «Magic Mike»-Film nicht an der Seite von Hauptdarsteller Channing Tatum (41) zu sehen sein. Die Schauspielerin tritt aus persönlichen Gründen von ihrer Rolle in «Magic Mike's Last Dance» zurück. Das bestätigte Warner Bros. Pictures in einem Statement, aus dem mehrere US-Medien zitieren. Newton habe «die schwierige Entscheidung getroffen», sich von der Produktion zurückzuziehen, «um sich um familiäre Angelegenheiten zu kümmern», heisst es darin. Weitere Details zu den Gründen sind nicht bekannt.