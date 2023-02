«Magic Mike's Last Dance»: Sixpack-Träume und eine feurige Salma Hayek

Doch einen hohen Anspruch an die Handlung bringen «Magic Mike»-Fans wohl ohnehin nicht mit in den Kinosessel. So sind die optischen Vorzüge der Filme von jeher im Vordergrund - und die sind im dritten Teil variantenreicher als im Vorgänger. Die heissen Tänze triefen teils weniger vor Stripper-Klischees und nackten Tatsachen und werden athletisch und niveauvoll auf die Bühne in Theaterambiente gebracht. Das tänzerische Potpourri liefert dieses Mal auch Elemente aus Hip Hop, Contemporary oder Salsa mit und somit kann auch Tatum sein tänzerisches Können, das er bereits in klassischen Tanzfilmen unter Beweis gestellt hat, verstärkt einbringen. Der «Magic Mike»-Kreis schliesst sich im dritten Teil insofern, als dass «Magic Mike Live»-Tänzer Mikes neue muskulöse Truppe bilden. Tatum hatte die Live-Produktion zur Filmreihe auf die Bühnen in Las Vegas, Berlin oder London, passenderweise Hauptlocation des Films, gebracht.