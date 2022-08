«Magnum»-Star Roger E. Mosley ist tot

Zuletzt in «Magnum»-Neuauflage zu sehen

Vor seiner Rolle in «Magnum» von 1980 bis 1988 machte sich Mosley unter anderem in Kult-Serien wie «Die Strassen von San Francisco», «Starsky & Hutch» oder «Kojak - Einsatz in Manhattan» mit Episodenrollen einen Namen. Nach dem Ende der «Magnum»-Serie übernahm er erneut zahlreiche Gastrollen in Serien wie «Love Boat» oder «Walker, Texas Rangers». Zuletzt war er in der «Magnum»-Neuauflage «Magnum P.I» in zwei Folgen zu sehen.