Mai Thi Nguyen-Kim und Co.: Diese Frauen veränderten die Wissenschaft

Der Internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft am 11. Februar soll an die entscheidende Rolle, die Mädchen und Frauen in der Wissenschaft spielen, erinnern. Bis heute stehen Frauen in diesem Bereich Herausforderungen gegenüber, die eine Forschungskarriere schwieriger gestalten als für ihre männlichen Weggefährten. Denn trotz aller Fortschritte in der Geschlechtergleichstellung bleiben Frauen in der Wissenschaft unterrepräsentiert. Diese vier Frauen haben den Weg für eine forschende weibliche Zukunft geebnet.