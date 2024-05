Maibaum-Unfall am «Bergdoktor»-Ort: Ronja Forcher ist «bestürzt»

Die erst kürzlich begonnenen Dreharbeiten zur 18. Staffel von «Der Bergdoktor» in Going am Wilden Kaiser im österreichischen Tirol sind von einem Unfall am Ort des Drehs überschattet worden. Am Dienstag, 30. April, stürzte gegen Mittag (13:40 Uhr) am Dorfplatz ein Maibaum durch eine Windböe um, erfasste dabei einen Kran und traf am Boden schliesslich einen Jungen, der gerade auf einem Roller unterwegs war. Das berichtet die Landespolizeidirektion Tirol in einer Mitteilung.