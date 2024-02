Mailänder Fashion Week: Diego Pooth gibt Laufstegdebüt mit neuem Look

San Diego Pooth: Das sind seine Karrierepläne

Mit Modeljobs will sich San Diego auch zukünftig etwas dazuverdienen. «Mir ist es wichtig, dass ich mein eigenes Geld verdiene», erklärt der 20–Jährige im Interview mit der «Bild»–Zeitung. In dem Gespräch erzählt er auch, dass er eine Karriere als Golfprofi, die er bis dato an einer Sportschule in Tampa, Florida verfolgte, nicht mehr anstrebt. «Es fiel mir nicht leicht, das Golfen auf den zweiten Platz zu schieben, aber so fühlt sich alles richtig an», erklärt San Diego, der nun nach Berlin ziehen und Digital–Entrepreneurship studieren will.