Maite Kelly fühlte sich als «schwarzes Schaf» in ihrer Familie

«Ruhm und Geld sind gefährliche Drogen»

Auch die Hoch–Zeit der Kelly Family hat Maite Kelly nicht nur in guter Erinnerung. «Ich habe da auch in meiner Familie Höhenflüge gesehen. Ruhm und Geld sind gefährliche Drogen und manche können damit nicht umgehen.» Auch mit dem Erfolg ging die damals 16–Jährige anders um: «Ich hatte damals immer die Schürze an, war am Kochen und am Putzen. Weil ich wusste, das alles wird wieder vorbeigehen. Und die Zeiten des Misserfolgs sind länger als die übererfolgreichen.»