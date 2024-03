«Major Tom» als EM-Torhymne: Das sagt die Uefa zu der Forderung

«Mit Beginn der generischen Torhymne verflog die Euphorie, also wieso nicht durch eine neue Torhymne wieder welche gewinnen?», merkte ein X–Nutzer an. Damit spielte er auf «Kernkraft 400» an. Das Instrumentalstück des Electro–Projekts Kernkraft 400 hatten vor fünf Jahren Fans zum Tor–Jingle der deutschen Elf gewählt. Mit gut 20 Prozent der 93.548 abgegeben Stimmen setzte sich «Zombie Nation» denkbar knapp gegen «Chöre» von Mark Forster (17,2 Prozent) und Culcha Candelas «Von allein» (16,2) durch.