«Make Love, Fake Love»: Antonia Hemmer ist die neue Single-Frau

Sie wolle nicht mehr die gleichen Fehler machen wie bei ihrem Ex–Partner, so Antonia. «Es war wirklich eine sehr toxische, narzisstische Beziehung. Alle die ‹Das Sommerhaus der Stars› geschaut haben, wissen von was ich spreche. Ich wurde echt runtergemacht und schlecht behandelt.» Hemmers Strategie in der neuen RTL+–Datingshow: Sie wolle sich bei «Make Love, Fake Love» nicht so schnell in die Karten schauen lassen und nicht so offensichtlich zeigen, wen sie gut findet und wen nicht. «Ich bin so gespannt, alles von der anderen Seite verfolgen zu können», kommentierte ihre Vorgängerin Yeliz Koc auf Instagram.