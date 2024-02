«Make Love, Fake Love»: So will Antonia Hemmer die Liebe finden

2020 wurde Hemmer auch den TV–Zuschauern bekannt. In der RTL–Kuppelshow «Bauer sucht Frau» lernte sie Patrick Romer kennen und lieben. In der Show verliess sie das Format zwar freiwillig, doch danach kamen die beiden zusammen und waren rund zwei Jahre ein Paar. Gemeinsam nahmen sie an der «#Couple Challenge» teil und gewannen im Oktober 2022 den «Kampf der Promipaare». 2023 folgte «Das Sommerhaus der Stars». Doch mit seinem toxischen Verhalten gegenüber seiner nun Ex–Freundin wurde Patrick zur Hassfigur der Staffel. In den Spielen brüllte er sie an und beleidigte sie. Wenn sie keine zufriedenstellende Leistung ablieferte, strafte er sie im Haus mit einer kalten Schulter. Den Gegenwind, den Romer nach Ausstrahlung der Folgen bekam, rüttelte auch an der Beziehung, die letztlich scheiterte. Als Grund hiess es in einem gemeinsamen Statement: «Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand.»