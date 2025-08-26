«Make Love, Fake Love»-Star Karina Wagner ist schwanger

Wagner und Vogeno hatten sich einst bei «Bachelor in Paradise» kennengelernt. Damals fanden sie aber noch nicht zueinander. Später funkte es jedoch umso mehr, wie sie in einem bei YouTube veröffentlichten Video von RTL+ bestätigte. Dort verriet sie ganz offiziell, dass die beiden zueinander gefunden hatten – im Dezember 2024. Er machte sie «nervös», sie «hatte Schmetterlinge im Bauch», wie sie erklärte. Alle sollten jetzt sehen, «wie glücklich wir zusammen sind».