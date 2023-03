Rot werden ist in: Der Make-up-Trend «Blush Allover» zaubert passend zu den Frühlingsgefühlen, die sich mit den ersten warmen Sonnenstrahlen einstellen, eine gesunde Röte ins Gesicht. Rouge wird nicht mehr nur auf den Wangen aufgetragen, sondern auch an den Schläfen, der Stirn und dem Nasenrücken. Der grosszügig aufgetragene Blush sorgt für einen natürlichen und strahlenden Look.