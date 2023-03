Make-up-Trends: Auf diese Lippenstiftfarben setzen wir im Frühling

Wildes Pink

Dieser Ton sorgt für Barbie-Vibes: Wohl kaum eine andere Farbe passt so gut in den Frühling wie ein knalliges Pink. Es betont nicht nur die Lippenpartie, sondern sorgt durch den grellen Ton auch für einen sommerlichen Teint. Tipp: Das Pink solo agieren lassen und auf ein zurückhaltendes Make-up setzen. Denn wie heisst es so schön? Weniger ist manchmal mehr.