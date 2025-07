Malcolm-Jamal Warner ertrunken: Achtjährige Tochter war mit im Wasser

Surfer zog Tochter an Land

Surfer erkannten demnach die missliche Lage des Schauspielers sowie seines achtjährigen Kindes und eilten zur Hilfe. Ein Surfer habe das Mädchen mit seinem Brett in Sicherheit gebracht. Ein anderer Surfer und ein freiwilliger Rettungsschwimmer zogen Warner zurück an Land, an einen Strand in Limón. 45 Minuten lang wurde versucht, ihn wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg. Noch am Unglücksort verstarb der TV–Star.