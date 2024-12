«Malcolm mittendrin» kehrt zurück: Das machen die Stars heute

In den USA ist Frankie Muniz, der als Schlagzeuger in mehreren Bands spielte, ein gerngesehener Gast in TV–Shows. 2017 versuchte er sich als Tänzer in «Dancing with the Stars», der US–Version von «Let's Dance». Ein Jahr später kehrte er als Moderator einer Juniorversion der Tanzshow zurück. 2024 zog Muniz ins australische Dschungelcamp, verliess die Show freiwillig frühzeitig. Er wollte seine Frau Paige Price und den gemeinsamen dreijährigen Sohn nicht alleine lassen.