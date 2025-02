«Malcolm mittendrin»-Star Frankie Muniz: «Malcolm war der schlimmste!»

Emotionales Wiedersehen am Set

Muniz hat für die neuen Folgen bereits erste Castings absolviert. «Ich musste Chemistry–Reads machen. Ich kann nicht verraten mit welchen Charakteren, aber es sind neue Figuren, die in der Show dabei sein werden», erzählt er. Das Wiedersehen mit Serienschöpfer Linwood Boomer (69) und Regisseur Ken Kwapis (67) sei dabei sehr besonders gewesen: «Es war so merkwürdig, wieder in diese Denkweise zurückzukehren. Aber seltsamerweise fühlte es sich direkt wie zu Hause an.»