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Frankie Muniz, Bryan Cranston und Co.

«Malcolm mittendrin»: Stars feiern Premiere der Neuauflage

Zwanzig Jahre nach dem Serienfinale steht der Cast von «Malcolm mittendrin» wieder gemeinsam auf der Bühne. Bei der Premiere der Revival–Miniserie in New York posierten die Stars für Gruppenfotos. Ab dem 10. April läuft «Malcolm mittendrin: Unfair wie immer» auf Disney+.

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Die Stars aus «Malcolm mittendrin» sind wieder vereint. V.l.: Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield, Jane Kaczmarek, Bryan Cranston und Frankie Muniz.
Die Stars aus «Malcolm mittendrin» sind wieder vereint. V.l.: Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield, Jane Kaczmarek, Bryan Cranston und Frankie Muniz. imago/ZUMA Press Wire / Lev Radin

Bei der Premiere der Miniserie zum Revival von «Malcolm mittendrin» steht der Cast der Serie aus den 2000er–Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne. Dabei zeigte sich der Malcolm–Darsteller Frankie Muniz (40) gemeinsam mit seiner TV–Familie – den Brüdern Christopher Masterson (46) und Justin Berfield (40) und den Eltern Jane Kaczmarek (70) und Bryan Cranston (70).

Der Originalcast posierte gemeinsam für Gruppenfotos bei der Premiere von «Malcolm mittendrin: Unfair wie immer» in New York. Mit dabei waren auch die Neuzugänge der Neuauflage: Keeley Karsten (16), Vaughan Murrae (21), Kiana Madeira (33) und Caleb Ellsworth–Clark, der als Dewey dazustösst und Erik Per Sullivan (34) ersetzt, der sich gegen eine Rückkehr entschieden hat.

«Unfair wie immer»

Die Neuauflage der Erfolgsserie kommt zwanzig Jahre, nachdem die letzte Folge der sieben ursprünglichen Staffeln ausgestrahlt wurde. Die neue Miniserie zeigt, wie sich Malcolm, der sich und seine Tochter über ein Jahrzehnt lang vor seiner Familie abgeschirmt hatte, wieder in deren Bann gezogen wird, als seine Eltern Hal und Lois seine Anwesenheit bei ihrer Feier zum 40. Hochzeitstag fordern. «Malcolm mittendrin: Unfair wie immer» ist ab kommendem Freitag (10. April) auf Disney+ verfügbar.

Von SpotOn vor 40 Minuten
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