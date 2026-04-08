«Malcolm mittendrin»: Stars feiern Premiere der Neuauflage

«Unfair wie immer»

Die Neuauflage der Erfolgsserie kommt zwanzig Jahre, nachdem die letzte Folge der sieben ursprünglichen Staffeln ausgestrahlt wurde. Die neue Miniserie zeigt, wie sich Malcolm, der sich und seine Tochter über ein Jahrzehnt lang vor seiner Familie abgeschirmt hatte, wieder in deren Bann gezogen wird, als seine Eltern Hal und Lois seine Anwesenheit bei ihrer Feier zum 40. Hochzeitstag fordern. «Malcolm mittendrin: Unfair wie immer» ist ab kommendem Freitag (10. April) auf Disney+ verfügbar.