«Malcolm mittendrin»-Trailer: Bryan Cranston lässt die Hüllen fallen

Es war eine der chaotischsten Familien der TV–Geschichte – und offenbar hat sich daran nichts geändert. Hulu hat einen neuen Trailer zur Revival–Serie «Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer» veröffentlicht. Darin zeigt sich Bryan Cranston (70), der erneut den Familienvater Hal spielt, ungewohnt freizügig.
In der ersten Szene des Trailers zur Fortsetzung von «Malcolm mittendrin» rasiert Lois (Jane Kaczmarek) ihren Ehemann, der sich splitterfasernackt in einem Videocall mit ihrem Sohn Dewey (Caleb Ellsworth–Clark) befindet. «Du weisst, ich kann auch später nochmal anrufen», sagt Dewey. Hals trockene Antwort: «Komm schon, Dewey, du hast das doch schon tausendmal gesehen.»
Malcolm (Frankie Muniz) wiederum hatte geschworen, sich von seiner Familie fernzuhalten. Als er nach mehr als einem Jahrzehnt wieder auf seine Familie trifft, verzweifelt er sofort. «Dieses ständige antisoziale Verhalten dieser Familie und ihre kurzsichtigen, sinnlosen Prioritäten sind toxisch für mich», schreit er. Seine Freundin Tristan (Kiana Madeira) versucht ihn hingegen dazu bewegen, sich mit ihnen zu versöhnen.
Im Revival lernt Malcolms Tochter Leah (Keeley Karsten) zudem erstmals den Familienkreis kennen und wird von ihren Grosseltern gleich durchlöchert. «Was möchtest du später einmal werden? Die Seele deines Vaters zerstören und ihn dazu bringen, seine eigene Identität in Frage zu stellen?», fragt Hal seine Enkelin.
Vier neue Folgen ab 10. April
Neben den oben genannten Schauspielern kehren auch Christopher Masterson als Malcolms ältester Bruder Francis und Justin Berfield als sein Bruder Reese zurück. Emy Coligado verkörpert erneut Francis' Ehefrau Piama. Auch hinter der Kamera findet man bekannte Gesichter. Linwood Boomer, der Schöpfer der Originalserie, ist in seiner Rolle als Autor und ausführender Produzent wieder mit dabei. Bryan Cranston wirkt neben seiner Rolle als Hal als ausführender Produzent mit.
«Malcolm mittendrin» lief von 2000 bis 2006 sieben Staffeln lang auf Fox. Im Mittelpunkt stand der hochbegabte Malcolm, der in einer unkonventionellen Mittelklassefamilie aufwächst. Die Serie wird nun mit vier neuen Folgen fortgesetzt, die ab dem 10. April zu sehen sein werden. In Deutschland werden sie auf Disney+ zum Abruf bereitstehen.