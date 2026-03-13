«Malcolm mittendrin»-Trailer: Bryan Cranston lässt die Hüllen fallen

Vier neue Folgen ab 10. April

Neben den oben genannten Schauspielern kehren auch Christopher Masterson als Malcolms ältester Bruder Francis und Justin Berfield als sein Bruder Reese zurück. Emy Coligado verkörpert erneut Francis' Ehefrau Piama. Auch hinter der Kamera findet man bekannte Gesichter. Linwood Boomer, der Schöpfer der Originalserie, ist in seiner Rolle als Autor und ausführender Produzent wieder mit dabei. Bryan Cranston wirkt neben seiner Rolle als Hal als ausführender Produzent mit.