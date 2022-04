Malik Harris: ESC-Teilnahme macht ihn «wahnsinnig stolz»

In Ihrem Song «Rockstars» geht es ums Erwachsenwerden. Welche grosse Message steckt dahinter?

Harris: Ich habe «Rockstars» geschrieben, nachdem ich eine Folge der US-Serie «The Office» gesehen habe, und jemand in einer Szene Folgendes sagte: ‹I wish there was a way to know you›re in the good old days before you‹ve actually left them.› (zu Deutsch etwa: «Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit zu wissen, dass man in der guten alten Zeit ist, bevor man sie verlassen hat.», Anm. d. Red.) Dieses Zitat hat in mir unfassbar viel ausgelöst und mich auch direkt dazu bewegt, «Rockstars» zu schreiben.