Malik Harris meldet sich nach ESC-Vorentscheid-Sieg: «Kaum zu glauben»

Musiker Malik Harris (24) wird Deutschland beim ESC-Finale in Turin (am 14. Mai) vertreten. Nun hat der Sieger des Vorentscheids sich bei Instagram zu Wort gemeldet: «Es ist immer noch kaum glauben, was gestern passiert ist», schreibt der Musiker aus Landsberg am Lech zu einem Foto, auf dem er fröhlich grinsend in die Kamera blickt.