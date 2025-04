Mit 86 Jahren

Mallorca-Deal: Schlagersänger Heino wird Star im «Bierkönig»

Mallorca–Urlauber haben in diesem Sommer die Chance, Heino am Ballermann zu erleben. Der Sänger wird mit 86 Jahren neuer Star im berühmten «Bierkönig». Dort will er «richtig Party machen». Sechs Termine sind geplant.