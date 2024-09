«Mallorcas Traumhäuser»: Show mit Gülcan Kamps startet bei RTLzwei

Für alle Royal–Fans ist ein besonderes Highlight geboten: In einer der Traumvillen nächtigte einst Prinzessin Diana (1961–1997). Prominente Gesellschaft bekommt Gülcan in ihrer neuen Sendung von «Big Brother»–Kandidat Alex Jolig (61) und seiner Ehefrau Britt Jolig (57), die ihr auf Mallorca eine Immobilie zeigen, die man sonst nur in Metropolen wie New York findet.