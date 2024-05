Mama Heidi gibt Einblicke: So wild feierte Leni Klum ihren Geburtstag

Leni Klum feierte ihren 20. Geburtstag am Samstag (4. Mai) mit ihrer Mutter und Freunden in New York. Auf ihrem Instagram–Account teilte Heidi Klum (50) mehrere Beiträge mit Impressionen des Tages. Zuerst ging es für Mutter und Tochter, Lenis Freund Aris Rachevsky (20) und weiteren Freundinnen zum Shoppen in der Mode–Metropole. «Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm», schrieb das Model zu einem Video, in dem das Geburtstagskind mit einer riesigen Schleife auf dem Kopf in einem Geschäft wild vor dem Spiegel tanzt.