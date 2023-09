«Mamma Mia!»: Stars um Meryl Streep wünschen sich einen dritten Film

Wird die erfolgreiche «Mamma Mia!»–Filmreihe zur Trilogie? Mittlerweile ist es bereits fünf Jahre her, dass mit «Mamma Mia! Here We Go Again» der zweite und vorerst letzte Teil der herzerwärmenden Musical–Filmreihe mit den Stars Amanda Seyfried (37), Meryl Streep (74) und Lily James (34) erschienen ist. In einem Interview mit «Vogue», das vor dem Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood entstanden ist, zeigten sich jetzt jedoch alle Stars aus «Mamma Mia!» offen für eine Fortsetzung.